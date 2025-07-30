YKS 2025 sürecinde sıra tercihlerde... 1 Ağustos'ta tercih işlemleri başlayacak ve 13 Ağustos'a kadar sürecek. Fakat tercih kılavuzu bugün erişime açılacak. Şu dakika itibarıyla ÖSYM'den konuya ilişkin bilgi gelmezken saate dair bilgi almak isteyenler "2025 YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak" diye soruyor. 1 | 3

YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak? YKS tercih kılavuzu için saat konusunda net bir bilgi yok. Geçen yıl tercihlerle beraber kılavuz saat 16.00'da yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler saat 16.00- 17.00 aralığında olacak. 2 | 3