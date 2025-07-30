ÖSYM 2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak?
Üniversite adaylarının beklediği gün geldi. Yüz binlerce kişi bugün ÖSYM'nin son dakika geçeceği tercih kılavuzu duyurusunu bekliyor. ÖSYM tarih verdi fakat saate ilişkin bir bilgi vermedi. Hal böyle olunca "2025 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı", "YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
YKS 2025 sürecinde sıra tercihlerde... 1 Ağustos'ta tercih işlemleri başlayacak ve 13 Ağustos'a kadar sürecek. Fakat tercih kılavuzu bugün erişime açılacak. Şu dakika itibarıyla ÖSYM'den konuya ilişkin bilgi gelmezken saate dair bilgi almak isteyenler "2025 YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak" diye soruyor.
YKS tercih kılavuzu saat kaçta açıklanacak?
YKS tercih kılavuzu için saat konusunda net bir bilgi yok. Geçen yıl tercihlerle beraber kılavuz saat 16.00'da yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler saat 16.00- 17.00 aralığında olacak.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.