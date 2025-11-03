ÖSYM 2026 takvimi duyuruldu mu? Gelecek yıl YKS, MSÜ, KPSS, DGS sınavları ve başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. 2026 yılında yapılacak YKS, MSÜ, KPSS, DGS gibi önemli sınavların tarihleri adayların gündeminde. Üniversiteye girmek, memur olmak veya eğitimine devam etmek isteyen adaylar gözünü yeni takvime çevirdi. Şu sıralar en çok yöneltilen sorulardan biri de "ÖSYM 2026 takvimi duyuruldu mu" şeklinde...