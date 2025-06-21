ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak? Görevli ücretleri ne kadar?
Üniversite sınavı olan YKS'nin ilk oturumu bugün gerçekleşti. Yarın da diğer oturumlar gerçekleşecek. Bugünkü sınavda 333 bin 836 kişi görev aldı. Görevliler şimdi ücretlerin hesaba geçeceği tarihe odaklandı ve "ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor.
2025 YKS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter dökerken 333 bin 836 kişi de adayları gözetledi. Görevliler şimdi ücretlerin hesaba geçeceği tarihi sorguluyor. Sıklıkla "ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak" sorusuna cevap aranıyor.
ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?
YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.
Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.
Bina Yöneticisi 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL
Salon Başkanı 1.338 TL
Gözetmen 1.223 TL
Yedek Gözetmen 1.070 TL