2025 YKS'nin ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Yaklaşık 2 buçuk milyon kişi sınavda ter dökerken 333 bin 836 kişi de adayları gözetledi. Görevliler şimdi ücretlerin hesaba geçeceği tarihi sorguluyor. Sıklıkla "ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak" sorusuna cevap aranıyor.

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?

YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.

Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.