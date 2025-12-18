ÖSYM MERKEZİ ATAMASI BAŞLADI! KPSS-2025/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih kılavuzu ve başvuru ekranı...
Memur adaylarının gözü ÖSYM'de... Her yıl iki kez merkezi atama gerçekleşirken bu yıl ikinci tercihler için başvurular başladı. Adaylar sürekli olarak konu hakkında bilgi almak istiyor ve "KPSS-2025/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
KPSS-2025/2 tercihleri için heyecanlı bekleyiş vardı. Yüz binler kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yaparak atanma hayali kuruyor. ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "KPSS-2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...
KPSS 2025/2 tercihleri başladı
KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Müjedeli haber ile birlikte ÖSYM'nin resmi sitesi yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlendi.
Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
