ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor?
YKS sınavı cumartesi ve pazar günleri gerçekleşti. Sınavda yaklaşık 330 bin görevli yer aldı. Hafta ortasına girildi ve ücretlerin yatacağı tarih sıklıkla araştırılıyor. Sıkça "ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor" diye soruluyor. İşte beklenen tarih...
Her yıl düzenlenen üniversite sınavında yüz binlerce görevli denetleme için binalarda ve salanlarda hazır bulunuyor. Bu yıl yine YKS'de yaklaşık 330 bin kişi yer aldı. Görevlilere yetkilerine göre ücretler yatırılıyor. Son sınav ücretlerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak edilirken "ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor" sorusu peş peşe geliyor.
ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?
YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.
Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.
Bina Yöneticisi 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 1.521 TL
Salon Başkanı 1.338 TL
Gözetmen 1.223 TL
Yedek Gözetmen 1.070 TL