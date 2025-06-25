Her yıl düzenlenen üniversite sınavında yüz binlerce görevli denetleme için binalarda ve salanlarda hazır bulunuyor. Bu yıl yine YKS'de yaklaşık 330 bin kişi yer aldı. Görevlilere yetkilerine göre ücretler yatırılıyor. Son sınav ücretlerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak edilirken "ÖSYM sınav görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatıyor" sorusu peş peşe geliyor.

ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatacak?

YKS başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan personelin ücret ödemelerine ilişkin süreç merak konusu oldu. ÖSYM’nin resmi bilgilendirmelerine göre, sınavlarda görevli personele yapılacak ödemeler genellikle sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde hesaplara aktarılıyor.

Bu uygulama, sadece YKS değil, ÖSYM tarafından organize edilen tüm sınavlar için geçerli.