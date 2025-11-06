ÖSYM sınav takvimi 2026 belli oldu mu? 2026 YKS, MSÜ, DGS, KPSS sınavı ne zaman?

2026 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım sürüyor. Üniversiteye girmek, kamuya atanmak ya da lisans eğitimini sürdürmek isteyen adaylar gözünü yeni takvime çevirdi. Özellikle YKS, MSÜ, DGS ve KPSS gibi sınavların tarihleri merakla bekleniyor. Bu sebeple "2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.