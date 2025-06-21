ÖSYM tarafından 2025 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

YKS'ye bu yıl yaklaşık 2 buçuk milyon kişi ter döküyor. İlk oturum tamamlandı sırada AYT ve YDT var. Adayların gündeminin ilk sırasında soru ve cevap anahtarı yer alırken sonuç tarihi araması da epey yüksek... Bu vesile ile "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu revaçta... İşte detaylar...

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