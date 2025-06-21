ÖSYM tarafından 2025 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
YKS'de bugün TYT oturumu gerçekleşti. Yarın ise yüz binler AYT ve YDT'de sorulara cevap verecek. TYT oturumundan çıkanlar şimdi soru ve cevap anahtarını beklerken bir yandan da "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte ÖSYM'nin 2025 takvimine göre sonuç tarihi...
YKS'ye bu yıl yaklaşık 2 buçuk milyon kişi ter döküyor. İlk oturum tamamlandı sırada AYT ve YDT var. Adayların gündeminin ilk sırasında soru ve cevap anahtarı yer alırken sonuç tarihi araması da epey yüksek... Bu vesile ile "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu revaçta... İşte detaylar...
YKS sonuçları açıklanacak?
YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YKS soruları ne zaman açıklanır?
ÖSYM'den YKS TYT sorularının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin bir duyuru yapılmadı. Kurum genellikle pazar günü akşam saatlerinde soruları ve cevapları erişime açıyor. Mesela geçen yıl YKS TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı saat 18.50'de adaylarla paylaşılmıştı. Bu yıl da gözler 22 Haziran 2025 Pazar 18.00-19.00 saatleri arasına çevrilecek.