ÖSYM tarafından AGS soruları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün AGS sınavı gerçekleşti. Yaklaşık 400 bin kişi sınavda 80 soruya cevap verdi. 110 dakikalık sınavın ardından sorular gündem oldu. Adaylar ÖSYM'nin geçeceği son dakika duyurusuna odaklanırken sıklıkla "AGS soruları saat kaçta açıklanacak" diye soruluyor.
ÖSYM'nin düzenlediği Akademi Giriş Sınavı, saat 10.15'te başladı. 400 bin aday içerisinden 10 bin kişinin ataması yapılacak. Sınavın ardından her zaman olduğu gibi sorular gündem olmuş durumda... AGS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar netlerini hesaplayabilecek. Şimdi yoğun şekilde "AGS soruları saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
AGS 2025 soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den AGS soruları için tarih geçilmiş değil. Kurum sınav sorularını genellikle ayı gün erişime açıyor. Beklentiler soru ve cevap anahtarının saat 17.00'de erişime açılacağı yönünde...
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.