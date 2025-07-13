ÖSYM'nin düzenlediği Akademi Giriş Sınavı, saat 10.15'te başladı. 400 bin aday içerisinden 10 bin kişinin ataması yapılacak. Sınavın ardından her zaman olduğu gibi sorular gündem olmuş durumda... AGS soru ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar netlerini hesaplayabilecek. Şimdi yoğun şekilde "AGS soruları saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

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