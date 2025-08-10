ÖSYM tarafından YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) ikinci oturumuna giren adaylar, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Sınavın ardından adayların aklındaki en büyük soru, "YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) kılavuzuna göre sonuç tarihi...
Akademik kariyer hedefleyen birçok adayın merakla beklediği YÖKDİL/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçentlik gibi kadrolara başvuru için büyük önem taşıyan bu sınav, 20 Temmuz'da gerçekleşmişti. Adaylar, ter döktükleri bu sınavın sonuçlarına ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. İşte o tarih...
2025-YÖKDİL/2 sonuçları hangi tarihte duyurulacak.
ÖSYM'nin 2025 takvimi ve YÖKDİL kılavuzuna göre sonuçlar 15 Ağustos'ta ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.