ÖSYM tarafından YÖKDİL 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen birçok adayın merakla beklediği YÖKDİL/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, doçentlik gibi kadrolara başvuru için büyük önem taşıyan bu sınav, 20 Temmuz'da gerçekleşmişti. Adaylar, ter döktükleri bu sınavın sonuçlarına ne zaman ulaşacaklarını merak ediyor. İşte o tarih...

