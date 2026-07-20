ÖSYM üzerinden 2026 YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi belli mi?
Bu hafta milyonlarca üniversite adayı için çok kritik... 2026 YKS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Hem ailelerde hem de adaylarda heyecan tavan yapmış durumda... ÖSYM'nin duyurusu sabırsızlıkla beklenirken yeni haftanın ilk gününde "YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.
YKS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda... Güzel bir üniversite okuyup geleceğini şekillendirmek isteyen milyonlarda heyecan katsayısı her geçen dakika artıyor. ÖSYM nadir de olsa sürpriz yapıp sonuçları erken açıklarken bugün de beklenti bir hayli yüksek... İşte "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını zaman zaman erken açıkladığı oluyor. İhtimal göz önünde bulundurulsa da takvime göre 2026 üniversite sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Saat konusunda ise henüz bir gelişme yok.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM takviminde tercih tarihlerini belirtmedi. Ağustos ayının ilk haftasından tercihlerin başlaması beklenir.