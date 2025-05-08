ÖSYM üzerinden AGS başvurusu nasıl yapılır? AGS başvuru kılavuzu: Akademi Giriş sınavı ücreti ne kadar?
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS) başvuruları başladı. On binlerce aday için bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin duyurusunun ardından kılavuz incelenmek isteniyor ve "AGS başvurusu nasıl yapılır?" soruları hızlanıyor. İşte MEB AGS başvuru ekranı...
Binler kişi bugün ÖSYM'den gelecek habere odaklanmıştı. ÖSYM yaptığı duyuru ile 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın başvurularının başladığını açıklandı. Şimdi "AGS başvurusu nasıl yapılır?" sorusu peş peşe geliyor. İşte detaylar...
AGS başvurusu nasıl yapılır?
AGS başvuruları, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ücreti ise 570 TL olarak belirlendi.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025-MEB-AGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.