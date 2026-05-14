ÖSYM üzerinden EKPSS 2026 sonuçları açıklandı

2026 EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 14.30'da yaptığı duyuru ile sonuçları adayların erişimine açtı.

Engelli memur adayları EKPSS sonuçlarını bekliyordu. Bugün adaylar için en önemli gündü. Sabahın ilk ışıklarından bu yana ÖSYM'nin resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken beklenen haber geldi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmışır" denildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM
tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları
ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

