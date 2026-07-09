ÖSYM üzerinden KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? KPSS başvuru linki ve kılavuzu...
KPSS-2026/1 tercihleri bugün başlıyor. Adaylar, ÖSYM'nin son dakika duyurusuna dikkat kesilmiş durumda... Kılavuz daha önce yayımlanmıştı sıra geldi başvuruların alınmasına... Peki tercihler ne zaman başlayacak?
ÖSYM'nin takvimine göre KPSS-2026/1 tercihleri bugün başlıyor. Fakat kurum saat bilgisini adaylara geçmiş değil. Bu sebeple sabah saatlerinden bu yana aramalar hızlanmış durumda... İşte bir önceki dönem yaşananlar...
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi. Saat konusunda bir açıklama yapılmazken bir önceki dönem başvurular saat 11.00'de alınmaya başlamıştı.
Tercih işlemleri, KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.