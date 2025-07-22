ÖSYM üzerinden YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2025 YKS (üniversite) taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Üniversite adayları için 30 Temmuz'da yeni bir süreç başlıyor. Yüz binler, ailelerle ve uzmanlarla birlikte fikir alışverişinde bulunarak kendileri için en iyi üniversiteyi seçecekler. Tercihler öncesi en önemli husus kılavuz... Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır? 1 | 4

2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM üzerinden YKS 2025 tercih kılavuzu 30 Temmuz 2025 tarihinde paylaşılacak ve aynı gün tercih işlemleri başlayacak. ÖSYM'nin her yıl geçtiği ön bilgi amaçlı kılavuzun ise bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.



ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 4

YKS tercihleri nasıl yapılacak? Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak. 3 | 4