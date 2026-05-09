Oto galeride yangın: Milyonluk lüks araçlar kullanılamaz hale geldi
Kadıköy’de bir oto galerinin önünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara ve restorana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında lüks segment 4 araç küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak’ta bulunan bir oto galerinin önünde park halinde duran otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler çevrede bulunan diğer araçlara ve yan taraftaki restorana sıçradı.
Yangının büyümesi üzerine galerinin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında oto galerisindeki lüks segment 4 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Alevlerin sıçradığı restoranda da maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.