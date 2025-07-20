ÖTV ZAMMI: Araçlara ÖTV düzenlemesi (değişikliği) geldi mi, ne zaman gelecek?

Yeni düzenlemeye göre, belirli fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt hem de elektrik motoru bulunan hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklikler yapılacak. Bu araçlar için motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu geniş aralık, bazı araçlar için ÖTV oranlarında artış anlamına geliyor.

ÖTV düzenlemesi

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ve bazı hibrit araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşikleri ve oranlarında düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları, söz konusu araçlar için yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek. Bu kapsamda, bazı araçlarda vergi yükünün artması öngörülüyor.

Öte yandan, kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında yer alan ve azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen taşıtlar için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.