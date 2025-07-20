ÖTV ZAMMI: Araçlara ÖTV düzenlemesi (değişikliği) geldi mi, ne zaman gelecek?
Fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ve bazı hibrit araçların ÖTV oranları ve vergi hesaplamasında kullanılan matrahlar değiştirilecek. Bu araçlar için ÖTV oranı %80 ile %220 arasında olacak. İşte konuya dair tüm detaylar...
Yeni düzenlemeye göre, belirli fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt hem de elektrik motoru bulunan hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklikler yapılacak. Bu araçlar için motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu geniş aralık, bazı araçlar için ÖTV oranlarında artış anlamına geliyor.
ÖTV düzenlemesi
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikle, fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ve bazı hibrit araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşikleri ve oranlarında düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeye göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenen ÖTV oranları, söz konusu araçlar için yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek. Bu kapsamda, bazı araçlarda vergi yükünün artması öngörülüyor.
Öte yandan, kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında yer alan ve azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen taşıtlar için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanına geniş yetki
Kanunla birlikte, II sayılı listede yer alan mallar için ÖTV oranlarını ve bu oranlara esas matrahların alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılındı. Ayrıca binek otomobiller, steyşın vagonlar ve yarış arabaları gibi motorlu taşıtlar için motor hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik kriterler esas alınarak farklı oranlar belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanına verildi.
Bazı araçlar ÖTV’den muaf tutulacak
Yapılan düzenlemeyle, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan ve II sayılı listede yer alan binek otomobiller, kamyon, kamyonet, arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı amacıyla ilk iktisabı ÖTV’den istisna tutulacak.