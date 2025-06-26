Oya budak olayı nedir, neden öldürüldü? Oya Budak kaç yaşındaydı?

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde yaşanan olayda, 5 buçuk aylık hamile 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından göğsünden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 19 yaşındaki zanlı, kısa süre içinde Kağıthane’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın arka planında ise 6 ay önce Oya Budak’ın başka bir kişi tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kalması nedeniyle Samet T. ile nişanının bozulduğu ortaya çıktı. Samet T.’nin, barışma bahanesiyle Budak’ı konuşmak için çağırdığı, çıkan tartışma sırasında ise silahla ateş ettiği öğrenildi. Cinsel istismarda bulunan kişinin daha önce tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.