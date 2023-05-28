Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılacak? Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için bir kez daha sandık başına gidiyor. 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2.tur seçiminde oy kullanacak olan vatandaşlar oyların hangi durumlarda geçersiz sayılacağını merak ediyor. İşte detayları...

YSK'nın geçersiz oylarla ilgili payşatığı bilgiler şu şekilde: a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, 1 | 11

c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, ç) Hiçbir yerine “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmamış olan, 2 | 11

d) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alanlara “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış olan, e) Birden fazla cumhurbaşkanı adayına, aynı ittifak içinde yer almayan birden fazla siyasi partiye, birden fazla ittifaka veya birden fazla bağımsız adaya ayrılan alana taşmış “TERCİH” veya “EVET” mührü bulunan, 3 | 11