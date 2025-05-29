Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu?
Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri velileri kara kara düşündürmeye başladı.. Bazı okullarda yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL’yi aşarken, çoğu okulda ise 500 bin TL’nin altında seçenek bulmak neredeyse imkansız. KDV ve yemek gibi ek kalemler ise maliyeti daha da artırıyor.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretleri açıklanmaya başladı. Bazı okullarda yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL’yi aşarken, birçok okulda fiyatlar 500 bin TL’nin altına inmiyor.
Üstelik bu rakamlara KDV ve yemek ücreti de dahil olmayan kurumlar bulunuyor.
Veliler için ciddi bir mali yük oluşturan bu tablo, eğitim masraflarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.
İşte bazı özel okulların 2025-2026 dönemine ait güncel ücretleri...
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)
4-5 yaş toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 802 bin 924 TL
İlkokul 1. sınıf eğitimi toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 962 bin 602 TL
Lise 9. sınıf toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 1 milyon 143 bin 185 TL
FMV IŞIK OKULLARI
5 yaş Anaokulu (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 533 bin TL
İlkokul 1. sınıf (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 598 bin 600 TL
Lise 9. sınıf (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 697 bin TL