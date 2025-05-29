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Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu?

Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri velileri kara kara düşündürmeye başladı.. Bazı okullarda yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL’yi aşarken, çoğu okulda ise 500 bin TL’nin altında seçenek bulmak neredeyse imkansız. KDV ve yemek gibi ek kalemler ise maliyeti daha da artırıyor.

Merve Özçelik merve.ozcelik@dunya.com
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Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu? - Resim: 1

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretleri açıklanmaya başladı. Bazı okullarda yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL’yi aşarken, birçok okulda fiyatlar 500 bin TL’nin altına inmiyor.

Üstelik bu rakamlara KDV ve yemek ücreti de dahil olmayan kurumlar bulunuyor.

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Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu? - Resim: 2

Veliler için ciddi bir mali yük oluşturan bu tablo, eğitim masraflarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

İşte bazı özel okulların 2025-2026 dönemine ait güncel ücretleri...

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Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu? - Resim: 3

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV)

4-5 yaş toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 802 bin 924 TL

İlkokul 1. sınıf eğitimi toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 962 bin 602 TL

Lise 9. sınıf toplam okul ücreti (Yemek + KDV dahil): 1 milyon 143 bin 185 TL

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Özel okul ücretleri velinin cebini yakacak: Özel okul fiyatları (ücretleri) ne kadar oldu? - Resim: 4

FMV IŞIK OKULLARI

5 yaş Anaokulu (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 533 bin TL

İlkokul 1. sınıf (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 598 bin 600 TL

Lise 9. sınıf (Erken kayıt öğrenim ücretleri KDV hariç): 697 bin TL

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