2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretleri açıklanmaya başladı. Bazı okullarda yıllık eğitim ücreti 1 milyon TL’yi aşarken, birçok okulda fiyatlar 500 bin TL’nin altına inmiyor.

Üstelik bu rakamlara KDV ve yemek ücreti de dahil olmayan kurumlar bulunuyor.