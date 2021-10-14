Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e 'İmparatoriçe Theophano' ödülü COVID-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e, “İmparatoriçe Theophano” ödülü verildi.

Almanya'da COVID-19 karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan’da "İmparatoriçe Theophano" ödülünün sahibi oldu. Avrupa'nın tarihi farklılıkları arasında köprü kurmaya katkıda bulunan kişi veya kurumlara verilen ödülü Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e takdim eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "İki harikulade bilim insanına, hayatta ve bilimde birlikte yol alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İmparatoriçe Theophano ödülünü vermek benim için büyük bir mutluluk." diye konuştu. 1 | 3

Şahin ve Türeci'nin, Akdeniz ve Orta Avrupa kültürlerinin kesişme noktasında büyüdüğüne dikkati çeken Sakelaropulu, çiftin 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olan COVID-19'a karşı insanlığı korumaya alan aşının bulunmasında oynadığı rolün önemine değindi. Sakelaropulu "Bugün burada önemli bir kadın ve erkeği, bilim insanlarından oluşan ekipleri ile insanlığa yaptıkları önemli katkılardan ötürü ödüllendiriyoruz. İnançlarını, özverilerini, azimlerini ve güçlerini ödüllendiriyoruz." dedi. 2 | 3