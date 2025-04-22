Papa Franciscus'un açık tabut görüntüleri paylaşıldı

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu açıklanmıştı.

Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünün ardından 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.

Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.