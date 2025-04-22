Papa Franciscus'un açık tabut görüntüleri paylaşıldı
88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un açık tabut görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Papa Francis’in naaşı bugün halkın ziyaretine açılacak.
Vatikan, dün hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un açık tabut görüntülerini dünyayla paylaştı.
Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu açıklanmıştı.
Papa Francis’in naaşının bugün ilerleyen saatlerde halkın ziyaretine açılmak için Aziz Petrus Bazilikası’na götüreleceği duyuruldu.
Kilise kurallarına göre Papa Franciscus'un cenaze töreninin, ölümünün ardından 4. gün ile 6. gün arasında olması gerekiyor.
Bu durumda Papa Franciscus için cenaze töreninin 25 Nisan Cuma ile 27 Nisan Pazar günlerinden birinde olması bekleniyor.