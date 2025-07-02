Papara çöktü mü, neden açılmıyor? Papara kapatıldı mı?

Elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara'ya bugün erişim sağlanamıyordu. 27 Mayıs'ta operasyon düzenlenen Papara'nın neden açılmadığı merak konusu olmuştu. Uygulamada hesabı bulunanlar "Papara çöktü mü, neden açılmıyor" sorusuna yanıt arıyordu ki, sorun çözüldü.

Papara çöktü mü?

Papara'ya giriş yapmaya çalışanalar 2 saat boyunca "Bir hata oluştu. Ekibimiz konu ile ilgili bilgilendirildi. Lütfen daha sonra tekrar dene" ibaresi ile karşılaştı. Henüz resmi mercilerden neden uygulamanın çalışmadığı hakkında bir açıklama gelmedi.