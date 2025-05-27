Papara çöktü mü? Papara mobil uygulama çöktü mü, neden girilemiyor? Papara kapandı mı?
Papara'ya bugün "Yasa dışı bahis" soruşturması başlatılmıştı. Şirkete kayyum atanırken şimdi de mobil uygulamaya giriş sağlanamıyor. On binlerce kullanıcısı olan Papara'ya neden girilemediği merak edilirken yoğun şekilde "Papara çöktü mü" sorusu geliyor.
Türkiye merkezli elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olan Papara'nın mobil uygulamasına giriş sağlanamıyor. Bu sabah gelen operasyondan sonra kullanıcılar Papara'nın kapanıp kapanmayacağını sorgularken sıkça "Papara çöktü mü" sorusuna cevap arıyor.
Papara çöktü mü?
Papara'ya girişte aksaklık yaşanıyor. Zaman zaman mobil uygulamaya girilse de işlem yaparken kullanıcılar "İçerikler yüklenirken hata oluştu" yazısı ile karşılaşıyor. Bazı kullanıcılar ise "Kullandığınız internet bağlantısından bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir. Bir saat sonra tekrar deneyin" uyarısı alıyor.
Papara mobil uygulama ne zaman gelecek?
Papara'nın normal akışına ne zaman döneceği konusunda bir açıklama gelmiş değil. En kısa zamanda açıklama yapılması bekleniyor.