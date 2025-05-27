Papara nedir, hangi banka? Papara kimin, sahibi kimdir? Neden operasyon yapıldı ve kayyum atandı

Türkiye güne yeni bir operasyonla uyandı. Ahmet Faruk Karslı'nın kurucusu olduğu Papara'ya "yasa dışı bahis" suçlamasıyla operasyon yapıldı. Daha sonra ise 8 şirkete al konuldu ve kayyum atandı. Bu sıcak gelişme tüm Türkiye'ye yayılırken Papara hakkındaki bilgiler gündem oldu. Şimdi yoğun şekilde "Papara nedir, hangi banka", "Papara kimin, sahibi kimdir" soruları geliyor. 1 | 4

Papara nedir? Papara, Türkiye'de faaliyet gösteren bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Kullanıcılar, Papara ile banka hesabına gerek kalmadan para gönderme, alma, fatura ödeme, sanal kart oluşturma ve internet alışverişi yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilir. Papara, özellikle dijital cüzdan özelliğiyle genç kullanıcılar arasında yaygındır ve 7/24 anlık para transferi imkanı sunar. 2 | 4

Papara hangi banka? Papara bir banka değildir, ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından lisanslı bir elektronik para kuruluşudur. Yani kendi başına bir finansal kuruluştur ve banka hesabı olmadan da kullanılabilir. Ancak kullanıcılar Papara hesaplarını diğer bankalardaki hesaplarla entegre edebilir ve para transferi yapabilir. 3 | 4