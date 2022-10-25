Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parçalı Güneş tutulmasının nadir görülen gök olaylarından olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.

Bu gök olayında Ay diskinin Güneş diskinin önüne geçilmesiyle oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Böylece Ay, gökyüzünde gördüğümüz Güneş'in bir kısmını kapatıyor, biz de güneşin ışığını biraz daha azalmış hissediyoruz. Bu olaya parçalı Güneş tutulması denilmesinin sebebi Güneş diskinin tamamının örtülmemesinden kaynaklanıyor." dedi.

Bugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.