Parçalı Güneş tutulması
Parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den Ay diskinin Güneş diskini yüzde 40 oranında kapatması şeklinde izlendi.
Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girmesiyle oluşan parçalı Güneş tutulması, Türkiye'den izlendi.
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yılın bu son ve Türkiye’den de gözlenebilen parçalı Güneş tutulması için özel etkinlik düzenledi. Etkinlik boyunca Güneş gözlemine uygun teleskoplarla ziyaretçilere gözlem yaptırıldı. Tutulma canlı olarak sosyal medyadan yayınlandı.
Ankara Üniversitesi Kraiken Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parçalı Güneş tutulmasının nadir görülen gök olaylarından olduğunu ifade etti.
Bu gök olayında Ay diskinin Güneş diskinin önüne geçilmesiyle oluştuğunu anlatan Yılmaz, "Böylece Ay, gökyüzünde gördüğümüz Güneş'in bir kısmını kapatıyor, biz de güneşin ışığını biraz daha azalmış hissediyoruz. Bu olaya parçalı Güneş tutulması denilmesinin sebebi Güneş diskinin tamamının örtülmemesinden kaynaklanıyor." dedi.
Bugünkü parçalı Güneş tutulmasının dünyanın hiçbir yerinde tam örtülme şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirten Yılmaz, bazı ülkelerde ise tutulma oranının daha yüksek oranlarda meydana geleceğini söyledi.
Parçalı Güneş tutulması döngülerinin her yıl değiştiğine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki parçalı tutulma, 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Bir sonraki tutulmayı görebilmemiz için bu yılı beklememiz gerekiyor." dedi.
"Ankara'da yüzde 40 oranında güneş diskinin örtüldüğünü görüyoruz"
Parçalı Güneş tutulmasının periyodik olarak bir gökyüzü olayı olmadığını, Türkiye'de en son 2020'de görüldüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti: