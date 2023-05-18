Pasaport ücretlerinin en yüksek olduğu ülkeler açıklandı
Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerin listesi açıklandı. Peki ilk 10'da hangi ülkeler var? Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'de pasaport ücreti ne? İşte detayları...
Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerin listesi açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu.
Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.
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Dünyanın en pahalı pasaportları listesinde 170 dolarla Meksika 2. sırada
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Avrupa ülkesi İsviçre 140 dolarla 3. sırada yer alıyor.
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Akdeniz ülkesi İtalya listede 4. sırada yer alıyor. Ülkenin pasaportu ise 135 dolar değerinde.
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