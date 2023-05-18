Pasaport ücretlerinin en yüksek olduğu ülkeler açıklandı

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerin listesi açıklandı. Sigorta firması William Russell'ın verilerine göre, Avusturalya en yüksek fiyattan pasaport veren ülke oldu.

Avusturalya'da pasaport maliyeti 230 dolar olarak açıklandı.