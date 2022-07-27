Pasaportsuz giriş başladı: Bulgarlar Edirne'ye akın etti
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı.
Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.
Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti.
Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.