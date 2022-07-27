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  4. Pasaportsuz giriş başladı: Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Pasaportsuz giriş başladı: Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girebileceğini duyurmasının ardından Edirne turist akınına uğradı.

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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişi başladı.

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Kararı duyan Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla Edirne'ye akın etti. 

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Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pasaport zorunluluğunu kaldırması dolayısıyla teşekkür etti.

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