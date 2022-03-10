Patriot'lar Polonya sınırında ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, ABD Avrupa Kuvvetlerinin (EUCOM) Polonya'ya sevk ettiği iki Patriot hava savunma sistemi bataryasının gün içinde bu ülkede konuşlandırıldığını açıkladı.

Bir grup gazeteciye Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin bilgi veren üst düzey Pentagon yetkilisi, Polonya'ya sevk edilen Patriot'lara ilişkin "Patriot bataryaları Polonya'ya konuşlandırıldı. 1 | 8

Nerede oldukları ve operasyon durumlarına ilişkin detaya girmeyeceğim ama Polonya'dalar ve bunlar için personel görevlendirildi." dedi. 2 | 8

Yetkili, bu sistemlerin tamamen savunma amaçlı, Polonya ile istişare edilerek ve onların daveti üzerine sevk edildiğini aktardı. 3 | 8