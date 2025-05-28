Pegasus 1 Euro'ya yurt dışı seyahat imkanı sunuyor. Şirketin bilet satışları bugün ve yarın devam edecek. Hangi hatlara indirimli bilet kampanyası olduğu merak edilirken sıkça "Pegasus 1 Euro bilet kampanyası şartları neler" sorusuna cevap aranıyor.

Pegasus 1 Euro indirimli uçuş kampanyası detayları...

Pegasus Hava Yolları, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde satın alınacak biletler için yurt dışı uçuşlarında geçerli özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Pegasus BolBol üyeleri, 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı seferlerinde geçerli olmak üzere Light Paket biletleri 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

Kampanyaya uygun hatlardaki 150.000 koltukla sınırlı olan bu özel fırsat kapsamında Light Paket ile bilet alan yolcular, ek 10 Euro fark ödeyerek Süper Eko pakete geçiş yapabilecek. Süper Eko paket ile yolcular, 5 Euro karşılığında ek kabin bagajı hakkı (ek 1 parça el bagajı) ve yine 5 Euro karşılığında 12 kg’lık uçak altı bagajı hakkına sahip olabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini Pegasus’un resmi internet sitesi flypgs.com veya Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden temin edebilecek.

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