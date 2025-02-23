Pek çok ilde okullar ve üniversiteler tatil edildi! Gözler İstanbul'da
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından pek çok ilde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Valilikler peş peşe açıklama yaparken, okullarla birlikte kamuda görevli 8 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personel de izinli sayıldı. Gözler son 3 gündür kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği megakent İstanbul'a dönerken, İstanbul'da okullar tatil edilecek mi henüz bilinmiyor. Ancak bazı üniversiteler sıcaklığın -5 dereceye düşeceği 24 Şubat Pazartesi günü için eğitime online devam etme kararı aldı. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller...
Bartın'da yarın eğitime ara verildi
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildi.
Bartın Üniversitesi de eğitim-öğretim faaliyetlerine 24 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Giresun'da eğitime 1 gün ara
Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama il genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilirken, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Rize ve Ordu'da eğitime kar molası
Rize ve Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İki ilde de kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacaklar.
Öte yandan Rize’de Valilik yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istedi.