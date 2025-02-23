Pek çok ilde okullar ve üniversiteler tatil edildi! Gözler İstanbul'da

Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Öte yandan, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü de yarın üniversitedeki tüm birimlerde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama il genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilirken, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.