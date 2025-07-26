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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi

Antalya'nın Aksu ilçesinde havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. Alevler anfi-tiyatroya kadar uzanmış fakat antik kente sirayet etmeden söndürülmüştü.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 1

Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki orman yangının etkilediği alanlarda ekipler soğutma çalışması yapıyor.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 2

Perge Antik Kenti sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 3

Çam ormanlarının yanı sıra makilik alanlar ile tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 4

Aksu ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 5

Aksu'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edilmiş, yangında, 3 konut zarar görmüştü.

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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 6
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 7
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 8
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 9
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 10
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 11
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 12
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 13
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Perge Antik Kenti'ni tehdit eden yangın söndürülürken bölge havadan görüntülendi - Resim: 14
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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