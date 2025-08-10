Perseid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

17 Temmuz 2025 tarihinde başlayan Perseid meteor yağmuru 23 Ağustos'a kadar devam edecek. Fakat meteor yağmurunun en çok görüleceği gece farklılık gösteriyor. Dünya bu geceye hazırlanırken "Perseid meteor yağmuru ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Türkiye'den izlenecek mi?

Bu muhteşem doğa olayı dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. En önemli husus gökyüzünün açık olması... Yüksel rakımlı yerler ise seyir açısından daha avantajlı olacak.