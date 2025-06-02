Perşembe günü okul var mı? 5 Haziran arefe okullar tatil mi, kapalı mı?
Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli arefe gününde okul olup olmadığını öğrenmek için bazı sorulara cevap arıyor. Onlardan bir tanesi de "Perşembe günü okul var mı" şeklinde... İşte arife günü okulların durumu...
Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayram heyecanı iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Bayram öncesi öğrencilerin kafalarında bazı soru işaretleri yer alıyor. Arife günü okulların durumu araştırılıyor ve "Perşembe günü okul var mı" sorusu peş peşe geliyor. İşte detaylar...
Arefe günü okul var mı?
Arefe günü, resmi takvime göre yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Öğrenciler için de benzer bir uygulama geçerli. Arefe günü sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, öğle sonrasında bayram tatiline başlıyor.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 Kurban Bayramı Takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi