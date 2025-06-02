Perşembe günü okul var mı? 5 Haziran arefe okullar tatil mi, kapalı mı?

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Bayram heyecanı iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Bayram öncesi öğrencilerin kafalarında bazı soru işaretleri yer alıyor. Arife günü okulların durumu araştırılıyor ve "Perşembe günü okul var mı" sorusu peş peşe geliyor. İşte detaylar...



Arefe günü okul var mı?

Arefe günü, resmi takvime göre yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. Öğrenciler için de benzer bir uygulama geçerli. Arefe günü sabah saatlerinde okula giden öğrenciler, öğle sonrasında bayram tatiline başlıyor.