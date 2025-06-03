Perşembe günü okullar tatil mi, okul var mı? 5 Haziran arefe günü okullar kapalı mı, açık mı?
Kurban Bayramı arefe gününe sadece iki gün kaldı. Bayramın müjdeleyicisi arife günü yarım gün tatil oluyor. Yarım gün resmi tatil bazı öğrenciler ve velilerde kafa karışıklığına yol açarken okulların durumu bu vesileyle araştırılıyor. Bugünlerde en çok gelen soru "Perşembe günü okullar tatil mi" şeklinde...
İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Paylaşmanın, dayanışmanın sembolü olan bayram iple çekilirken bayram önce bazı sorular sıkça yöneltiliyor. Özellikle arife gününün yarım gün olması nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmadığını merak ederek "Perşembe günü okullar tatil mi, okul var mı" diye soruyor.
Arefe günü okullar tatil mi?
Arefe günü, resmi takvime göre yarım gün tatil kapsamındadır. Bu durum öğrenciler için de geçerlidir. Öğrenciler arefe sabahı derslerine katılır, öğle saatlerinden itibaren ise bayram tatiline başlarlar.
2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın arefe günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
2025 Kurban Bayramı Takvimi:
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi