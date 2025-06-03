Perşembe günü okullar tatil mi, okul var mı? 5 Haziran arefe günü okullar kapalı mı, açık mı?

İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Paylaşmanın, dayanışmanın sembolü olan bayram iple çekilirken bayram önce bazı sorular sıkça yöneltiliyor. Özellikle arife gününün yarım gün olması nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların açık olup olmadığını merak ederek "Perşembe günü okullar tatil mi, okul var mı" diye soruyor.

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