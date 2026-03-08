Google Haberler

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı

ABD-İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yağan küllerden dolayı evlerin ve araçların yüzeyinde siyah bir tabaka oluştu.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 1

ABD-İsrail saldırılarının devam ettiği İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 2

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 3

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 4

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 5

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Petrol depolarının vurulmasının ardından Tahran’ın gökyüzünü siyah bulutlar kapladı - Resim: 6

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

