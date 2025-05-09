PKK SİLAH BIRAKTI MI, NE ZAMAN BIRAKACAK? PKK kendini feshetti mi? PKK ne zaman açıklama yapacak?
Bugün flaş bir gelişme yaşandı. İlk önce İsmail Saymaz daha sonra da DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan PKK'nın bugün kendini feshedeceğini açıkladı. Bu sıcak gelişme büyük heyecan yaratırken "PKK fesih kararı mı aldı?", "PKK kendini feshetti mi, ne zaman silah bırakacak?", "PKK ne zaman açıklama yapacak?" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Aylardır beklenen haber bugün geldi. PKK'nın ne zaman silah bırakacağı merak ediliyordu ki, bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından "PKK’nın fesih açıklamasını bugün yapacağına dair bekleyiş var." dedi.
Bu açıklamanın ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da İsmail Saymaz'ı doğrular şekilde “PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
PKK kendini feshetti mi, ne zaman silah bırakacak?
İsmail Saymaz'ın iddiasına göre PKK bugün fesih kararı alabilir. Fakat saate ilişkin henüz bet bir bilgi yok. İddiaya PKK kongre toplantısını 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.