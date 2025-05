PKK SİLAH BIRAKTI MI, NE ZAMAN BIRAKACAK? PKK kendini feshetti mi? PKK ne zaman açıklama yapacak?

Aylardır beklenen haber bugün geldi. PKK'nın ne zaman silah bırakacağı merak ediliyordu ki, bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından "PKK’nın fesih açıklamasını bugün yapacağına dair bekleyiş var." dedi.

Bu açıklamanın ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da İsmail Saymaz'ı doğrular şekilde “PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

1 | 2