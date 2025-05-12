Geçen cuma günü terör örgütü PKK 12. kongresini yaptı. Örgüt aldığı kararları yakın zamanda alacağını duyurmuştu. Bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı. PKK aldığı kararı duyurarak silah bırakıp kendini feshettiğini açıkladı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme sonrası "PKK silahları nereye ve ne zaman bırakacak?" soruları peş peşe gelmeye başladı.

1 | 3