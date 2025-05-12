PKK silahları nereye ve ne zaman bırakacak?
Terör örgütü PKK bugün 12. kongrede aldığı kararı duyurdu ve kendini feshettiğini açıklandı. 40 yıldır süren terör sona ererken şimdi bazı sorulara cevap aranıyor. Bunlardan en çok yöneltilenler ise "PKK silahları nereye ve ne zaman bırakacak?" şeklinde...
Geçen cuma günü terör örgütü PKK 12. kongresini yaptı. Örgüt aldığı kararları yakın zamanda alacağını duyurmuştu. Bu sabah sıcak bir gelişme yaşandı. PKK aldığı kararı duyurarak silah bırakıp kendini feshettiğini açıkladı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme sonrası "PKK silahları nereye ve ne zaman bırakacak?" soruları peş peşe gelmeye başladı.
PKK silahları nereye bırakacak?
PKK terör örgütene yakın kaynakların geçtiği bilgiye göre PKK silahları Birleşmiş Milletler gözetiminde bırakacak. İddiaya göre 3 nokta söz konusu...
1. Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayeti.
2. Erbil
3. Süleymaniye