POLİS TAYİNLERİ | 2025 polis atamaları açıklandı... Polis ataması sonuç sorgulama ekranı

Polis ataması için gözler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğündeydi... Binlerce kişi heyecanla sonuçları beklerken bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı Atama Programı canlı yayında yapılıyor. Şimdi sıkça "2025 polis atamaları açıklandı mı" sorusu geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atama programında butona bastı ve tayinler açıklandı. Kesin sonuçlar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden öğrenilebilecek. Aynı zamanda tayin sonuçları birkaç saat içinde SMS ile de gönderilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atama sonuçlarının açıklandığını belirterek "Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum🇹🇷

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir." dedi.