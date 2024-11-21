POMEM 32. dönem polis alımları için ön başvurular başladı: İşte aranan şartlar ve başvuru süreci

Polis olma hayali kuranlar için beklenen duyuru geldi. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) kapsamında 32. dönem ön başvuru süreci başladı. Bu kapsamda 12 bin polis adayı eğitime alınacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuru dönemi ne zaman, hangi tarihler arasında?

Yapılan açıklamaya göre, lisans mezunları için 8 bin 160 erkek, bin 440 kadın; önlisans mezunları için ise 2 bin 40 erkek, 360 kadın aday kabul edilecek.

Başvuru şartları

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

* Eğitim: Lisans veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışı üniversite mezunu olmak.

* KPSS Puanı: Lisans mezunları için 2022 veya 2023 KPSS P3 puan türünden en az 60; önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 almış olmak. Şehit ve vazife malulü yakınları için bu puanların yüzde 80’i yeterli kabul ediliyor.