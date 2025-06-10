POMEM mülakat yerleri ve tarihi... | Polis Akademisi 32. Dönem POMEM mülakat yerlerini ve tarihini duyurdu!
Binlerce aday Polis Akademisinin geçeceği mülakat duyurusunu bekliyordu. Kurban Bayramı sonrası beklentiler iyice artarken beklenen açıklama geldi. 32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecek.
32.Dönem POMEM kapsamında 12 bin polis alımı gerçekleşecek. Adaylar haftalardır açıklama yapılmasını bekliyordu ve bugün nihayet o duyuru geldi. Şimdi sınav giriş belgesi için aramalar yapılıyor. Aşağıdaki linkten sınav yerlerini ve tarihlerini öğrenebilirsiniz.
POMEM MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav Merkezinde emanet alınmayacaktır.