Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan çarpıcı mesaj! 'İki deprem' bekliyorum dedi, hem büyüklük hem süre verdi
Türkiye'yi deprem konusunda bilinçlendirmeye çalışan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan çarpıcı açıklamalar.... İstanbul'da depreme karşı güvenli ve tehlikeli ilçeleri tek tek açıklayan Prof. Dr. Ercan, Marmara'da iki büyük deprem beklediğini ve bu depremlerinin 6,7 ve 7,2 büyüklüğünde olabileceğinin altını çizdi. Ahmet Ercan bahsettiği bu iki depremin ne kadar süreceğine ilişkin tahminini de paylaştı. Ahmet Ercan deprem beklediği diğer bölgeleri de açıkladı: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale-Lâpseki, Tekirdağ-Şarköy, Adapazarı, Bingöl...
Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'un riskli ve güvenli ilçelerini tek tek açıkladı. Prof. Dr. Ercan, Marmara'da iki deprem beklediğini söyleyerek depremlerin kaç saniye süreceğine ilişkin tahminini paylaştı.
Övgün Ahmet Ercan olası depremin çok büyük olmasa bile etkisinin 17 Ağustos'tan fazla olabileceğini söyledi. Mynet'e konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler özetle şöyle:
İstanbul’da depremden en çok etkilenecek ilçeler
* Fatih Suriçi, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler. Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Beylikdüzü'nün bazı kesimleri. Kumburgaz, Büyükçekmece. En çok etkilenecek yerler bunlar.
* Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamurdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere çevresi… Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.
Depremde en güvenli bölgeler
* En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor.
* Kanal İstanbul konusunda ısrarcı olunması deprem riskini artırıyor. Kanal İstanbul depreme neden olmaz ama oraların yapılaşması depremde zararı artırır.