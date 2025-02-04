Prof. Dr. Naci Görür 'Üzerinden bu kadar yıkıcı fay geçen başka şehir yok' diyerek uyardı
Ege'de Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası gözleri karşı kıyıya, Türkiye'ye çevirdi. Ege'deki depremler Türkiye kıyılarında da hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür, kritik uyarılar geldi. Prof. Dr. Görür, “Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok” diyerek İzmir’i uyardı. Naci Görür, İzmir’de 7 büyüklüğü üzerinden deprem üretme riski olan en az 15 fay hattı var” ifadelerini kullandı.
Ege Denizi’nde Santorini Adası dolaylarındaki deprem fırtınası bölgede büyük panik yarattı. 28 Ocak’tan bugüne dek 450’yi aşkın deprem kaydedildi. Depremler Bodrum, Kaş gibi Türkiye kıyılarında da hissediliyor.
Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin Türkiye’ye en yakın olanı 140 kilometre mesafede. Derinlikleri ise 5 ila 25 kilometre. AFAD’a göre bölgedeki en büyük deprem ise 4,8 büyüklüğünde.
15 bin kişiye ev sahipliği yapan Santorini halkının büyük kısmı feribotlarla adayı terk etti. Adada okullar iki gün tatil edildi.
Uzmanlar deprem bölgesine yakın olan Ege kıyılarındaki vatandaşlarımızı uyarıyor. Prof. Dr. Naci Görür, önceki gün sosyal medyadan yayınladığı mesajda, “Dikkatli olun” çağrısı yaptı.