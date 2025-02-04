Prof. Dr. Naci Görür 'Üzerinden bu kadar yıkıcı fay geçen başka şehir yok' diyerek uyardı

Ege Denizi’nde Santorini Adası dolaylarındaki deprem fırtınası bölgede büyük panik yarattı. 28 Ocak’tan bugüne dek 450’yi aşkın deprem kaydedildi. Depremler Bodrum, Kaş gibi Türkiye kıyılarında da hissediliyor.

Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremlerin Türkiye’ye en yakın olanı 140 kilometre mesafede. Derinlikleri ise 5 ila 25 kilometre. AFAD’a göre bölgedeki en büyük deprem ise 4,8 büyüklüğünde.