Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Riskli illeri sıraladı

Erzurum Pasinler’de gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan milyonların aklında şu soru var: Büyük deprem riski var mı? Yer bilimciler Erzurum depremi sonrası peş peşe açıklamalar yaptı. 1 | 7

Erzurum Pasinler’de gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan milyonların aklında şu soru var: Büyük deprem riski var mı? Yer bilimciler Erzurum depremi sonrası peş peşe açıklamalar yaptı. 2 | 7

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz’den ses getiren bir açıklama geldi. NTV yayınına katılan Prof. Dr Tüysüz, “Bölgede büyük bi deprem olur mu” sorusuna yanıt verirken, riskli illeri de tek tek sıraladı. 3 | 7