Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Riskli illeri sıraladı
Erzurum geçen günlerde 4,5 büyük bir depremle sarsıldı. Deprem bölgede büyük panik yaratırken gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür “Doğu Anadolu sıkışıyor” derken, dikkat çeken bir yorum da Prof. Dr. Okan Tüysüz’den geldi. Prof. Dr. Okan Tüysüz 7 büyüklüğünde bir deprem uyarısı yaparken riskli illeri açıkladı.
Erzurum Pasinler’de gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan milyonların aklında şu soru var: Büyük deprem riski var mı? Yer bilimciler Erzurum depremi sonrası peş peşe açıklamalar yaptı.
Erzurum Pasinler’de gerçekleşen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yaşayan milyonların aklında şu soru var: Büyük deprem riski var mı? Yer bilimciler Erzurum depremi sonrası peş peşe açıklamalar yaptı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz’den ses getiren bir açıklama geldi. NTV yayınına katılan Prof. Dr Tüysüz, “Bölgede büyük bi deprem olur mu” sorusuna yanıt verirken, riskli illeri de tek tek sıraladı.
Erzurum’un içinden diri fay geçen 24 il arasında yer aldığını aktaran Okan Tüysüz, depremin ne zaman olacağına dair bir şey söylemeyeceğini anlatırken şöyle devam etti: “Ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.”