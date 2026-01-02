İstanbul'dan kar gitti, güneş geldi

Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don riski öne çıkarken, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İstanbul’da ise soğuk havaya rağmen zaman zaman güneş yüzünü gösterecek.