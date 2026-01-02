Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için ikinci kar uyarısını yaptı: Tarih verildi
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası İstanbul’da da kar yağışını beraberinde getirdi. Megakent kısa sürede beyaza bürünürken, yağışlar bugün itibarıyla etkisini azalttı. Güneşli havanın kendini gösterdiği İstanbul için kar yağışı tarihi de açıklandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde beklenen yeni kar yağışının tarihini verdi.
İstanbul, 2026 yılının ilk günlerine kar yağışıyla başladı. Dün öğle saatlerinden akşama kadar etkili olan yağışlar, bazı ilçelerde eğitime ara verilmesine yol açtı. Kent genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, bugün yer yer güneşli bir görünüm hakim.
İstanbul'dan kar gitti, güneş geldi
Meteoroloji verilerine göre Marmara Bölgesi bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don riski öne çıkarken, güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. İstanbul’da ise soğuk havaya rağmen zaman zaman güneş yüzünü gösterecek.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışına ilişkin değerlendirmesinde, İstanbul’da karın bu akşamdan itibaren Anadolu Yakası’nı terk edeceğini, yarın ise Türkiye genelinde etkisini yitireceğini belirtti. Şen, Anadolu’da kuru ayazla birlikte buzlanma ve don olaylarının başlayacağını ifade etti.
Hafta sonuna doğru Marmara’da sıcaklıkların 8–9 derece artacağını vurgulayan Şen, İstanbul’da hava sıcaklığının 14–15 dereceye kadar yükseleceğini ifade etti.
İstanbul için tarih verildi!
Önümüzdeki 5–6 gün boyunca yağış beklenmezken, 7–8 Ocak tarihlerinde batı bölgelerinde yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Şen’e göre, 12–13 Ocak’tan sonra ise Marmara’dan başlayarak yeniden kar yağışı etkili olacak.