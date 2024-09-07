Prof. Dr. Sözbilir, 5'lik deprem sonrası 'fayın güneyi kırıldı' diyerek uyardı: 3 fayı işaret etti Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 7 kilometre olarak duyururken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kahramanmaraş depremi Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'dan da hissedildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin artçı olabileceğini belirtse de önemli uyarılarda bulundu. Narlı Fayı'nın güney bölümünde 5 büyüklüğüne karşılık gelen bir kırılmanın gerçekleştiğini söyleyen Tüysüz, bundan sonraki kırılmaların gerçekleşebileceği fayları sıraladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'den de hissedildi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'taki depremi değerlendirdi ve uyarılarda bulundu. 1 | 5

Prof. Dr. Sözbilir, depremin dış merkezinin 6 Şubat 2023 Pazarcık depremindeki ilk kırılmanın yaşandığı Narlı'nın güneyine karşılık geldiğini, buranın aynı zamanda Ölüdeniz fayına ait Sakçagöz Fayı'nın kuzey ucunda bulunduğuna dikkat çekti. 2 | 5

Ölüdeniz Fayı'nın Türkiye sınırları içindeki kollarının güneye doğru Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı ve Hacıpaşa Fayı şeklinde devam ettiğini belirten Sözbilir, "Daha güneyde Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerden geçerek 1000 kilometre uzunluğa kadar ulaşıyor" dedi. Narlı Fayı'nın güney bölümü kırıldı: Sonraki kırılmalar için konum verdi Narlı Fayı ve bu bölümdeki yüzey kırığı üzerinde hendek çalışması gerçekleştiklerini hatırlatan Sözbilir, şunları kaydetti: "Gözlemlerimiz 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmasını henüz tamamlamadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde 5 büyüklüğüne karşılık gelen bir kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir." 3 | 5