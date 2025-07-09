PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kulüpler Dünya Kupası'nda dev randevu... Yarı finale çıkan iki takım PSG ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Arda Güler'in forma giymesi beklenirken maçın tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor. İşte detaylar...
Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı... PSG ile Real Madrid erken final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG - Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de yayınlanacak. Dev müsabaka TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Arda Güler oynayacak mı?
Kulüpler Dünya Kupası'nda kendine ilk 11'de yer bulan milli futbolcumuz Arda Güler'in PSG karşısında da sahada olması bekleniyor.