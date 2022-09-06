Putin 'Vostok-2022' tatbikatını izledi
Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 ülkeden toplam 50 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını izledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 1-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Askeri Bölgesi’nin eğitim alanlarında gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile birlikte Sergeevsky tatbikat alanına kurulan karargahtan izledi.
Buryatya, Goryachie Klyuchi, Knyaz-Volkonsky, Lagunnoye, Sergeevsky, Telemba ve Uspenovsky eğitim alanlarında gerçekleşen tatbikatta katılımcı ülkelerin donanma güçleri Okhotsk Denizi ve Japonya Denizi’nin sularında manevralar ve atışlar gerçekleştirdi.
Hava kuvvetlerinin de yoğun bir şekilde yer aldığı tatbikatta aynı zamanda "Kalibr" ve "Uran" gemi savar seyir füzeleri gibi stratejik füzeler de kullanıldı.
Tatbikatta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temsilcileri yer alırken Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Nikaragua, Suriye, Tacikistan dahil olmak üzere ortak ülkelerden askeri birlikler ve gözlemciler tatbikata katılım gösterdi.