Putin 'Vostok-2022' tatbikatını izledi Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 ülkeden toplam 50 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını izledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 1-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Askeri Bölgesi’nin eğitim alanlarında gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile birlikte Sergeevsky tatbikat alanına kurulan karargahtan izledi. 1 | 9

Buryatya, Goryachie Klyuchi, Knyaz-Volkonsky, Lagunnoye, Sergeevsky, Telemba ve Uspenovsky eğitim alanlarında gerçekleşen tatbikatta katılımcı ülkelerin donanma güçleri Okhotsk Denizi ve Japonya Denizi’nin sularında manevralar ve atışlar gerçekleştirdi. 2 | 9

Hava kuvvetlerinin de yoğun bir şekilde yer aldığı tatbikatta aynı zamanda "Kalibr" ve "Uran" gemi savar seyir füzeleri gibi stratejik füzeler de kullanıldı. 3 | 9