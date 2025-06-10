Radar cezası ne zaman sisteme giriliyor? Trafik hız cezası (radar) nasıl sorgulanıyor?
Kurban Bayramı'nda milyonlarca vatandaşlar yollara düştü. Kimileri memleket ziyareti yaptı, kimileri ise deniz kenarlarına kendilerini attı. Yollarda kazaların önüne geçebilmek adına radar konuldu. Vatandaşlar, bayram sonrası trafik hız cezası alıp almadığını öğrenmeye çalışırken "Radar cezası ne zaman sisteme giriyor" diye sormaya başladı. İşte konuya dair bilgiler...
Kurban Bayramı sona erdi. Bayramda yola çıkanlar şimdi radara yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek istiyor. Ceza yazılıp yazılmadığını sorgulamak isteyenler "Radar cezası ne zaman sisteme giriliyor", "Trafik hız cezası (radar) nasıl sorgulanıyor" sorusuna cevap arıyor.
Radar cezaları sisteme ne zaman düşüyor?
Cezalar, kesildiği tarihten itibaren 3 ila 15 gün içinde E-Devlet sistemine yansıyor. Özellikle EDS ve radar cezaları 7 ila 10 gün içinde sisteme işlenirken, sürücüye doğrudan kesilen cezalar anında sisteme düşüyor.
Cezanın tebligatı adreslere 10 ila 30 gün arasında ulaşabiliyor.
Radar cezanızı E-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" hizmetini kullanarak cezanızın sisteme düşüp düşmediğini kontrol edebilirsiniz.