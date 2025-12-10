Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi tarihte?

İslam dünyasının en özel dönemlerinden biri olan Ramazan yaklaşırken, oruç tutacak milyonların gündeminde tarihler var. Sahur ve iftar saatlerini düzenlemek isteyenler, mübarek ayın ilk gününü öğrenmek için gözlerini resmi takvimlere çevirdi. "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu gün geçtikçe artıyor.