Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi tarihte?
Her yıl manevi atmosferiyle milyonları bir araya getiren Ramazan için bekleyiş devam ediyor. Takvimler ilerledikçe oruç tutacak olanlar ilk sahura ne zaman kalkacaklarını merak ediyor. İslam'ın 5 şartından biri olan bu ibadeti yerine getirmek isteyenlerin en çok sorduğu soru "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" şeklinde...
İslam dünyasının en özel dönemlerinden biri olan Ramazan yaklaşırken, oruç tutacak milyonların gündeminde tarihler var. Sahur ve iftar saatlerini düzenlemek isteyenler, mübarek ayın ilk gününü öğrenmek için gözlerini resmi takvimlere çevirdi. "Ramazan ayı ne zaman başlıyor" sorusu gün geçtikçe artıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor ve 19 Mart 2026 Perşembe sona eriyor.
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü