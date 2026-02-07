Google Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olur mu?

Ramazan Bayramı'na sayılı haftalar kaldı. İslam alemi bir yandan 11 ayın sultanına hazırlık yaparken bir yandan da bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Vatandaşlar "Bayram tatili 9 gün olur mu" sorusunu sıklaştırmaya başladı.

Ramazan Bayramı 20 Mart'ta kutlanacak. 3 günlük bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Gözler hükümete çevrilirken "Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak" sorusu tırmanıyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

2026 Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin 9 gün olması beklenmezken son kararı hükümet söyleyecek.

Ramazan Bayramı 2026

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

